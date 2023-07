POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Auffahrunfall in Großenkneten

Delmenhorst (ots) - Bereits am 23. Dezember 2022 ereignete sich gegen 22:10 Uhr eine räuberische Erpressung in einem Hardball Café an der Cramerstraße in Delmenhorst. Das 19-jährige Opfer hielt sich gemeinsam mit fünf Freunden zwischen 14 bis 17 Jahren in der Lokalität auf. Als sie das Café verlassen wollten, ...

mehr