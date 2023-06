Polizei Köln

POL-K: 230619-1-K/BAB- Ferienreiseverkehr - Sicher in den Urlaub

Köln (ots)

In dieser Woche starten die Sommerferien in Nordrhein-Westfalen. Damit Urlauberinnen und Urlauber möglichst sicher verreisen können, sensibilisiert die Polizei Köln zum Ferienbeginn am Donnerstag (22. Juni) auf der Tank- und Rastanlage Siegburg West zu den typischen Gefahren auf dem Weg in den Urlaub.

Verkehrssicherheitsberater der Unfallprävention geben in der Zeit von 10 bis 16 Uhr nützliche Tipps und Hinweise für eine sichere Reise mit dem Auto, Wohnmobil, Bus oder Motorrad.

Die Spezialisten des Verkehrsdienstes und der Autobahnpolizei achten darauf, ob Kinder im Auto richtig gesichert, die Fahrzeuge funktionsfähig und nicht überladen sind und das Reisegepäck sicher verstaut ist. Müdigkeit und Ablenkung am Steuer sind unterschätzte Unfallrisiken - ausgeruht und konzentriert zu sein, heißt sicher unterwegs zu sein!

Unter dem Hashtag #sicherindenurlaub können Interessierte den landesweiten Aktionstag auch in den sozialen Medien verfolgen. (sw/iv)

