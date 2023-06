Polizei Köln

POL-K: 230618-1-K Schüsse auf Musikevent - Mehrere Verletzte - Zwei Festnahmen

Köln (ots)

Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und Polizei Köln:

Die Polizei Köln hat in der Nacht auf Sonntag (18. Juni) nach einer Auseinandersetzung in einer Veranstaltungshalle am Girlitzweg in Köln-Vogelsang zwei Tatverdächtige festgenommen.

Nach ersten Erkenntnissen hatten sich mehrere Personen gegen 2.45 Uhr auf einem Musikevent gestritten. Ein Mann ist dabei durch einen Schuss schwer verletzt und anschließend in einem Krankenhaus operiert worden. Es bestand zu keinem Zeitpunkt Lebensgefahr.

Zwei weitere Männer erlitten leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie zur Erstversorgung in eine Klinik.

Laut Zeugenaussagen sei ein Tatverdächtiger mit einem Auto geflüchtet. Polizisten trafen das Fahrzeug sowie einen Kleinwagen wenig später gemeinsam in Köln-Heimersdorf an. Die Einsatzkräfte nahmen den Tatverdächtigen sowie den mutmaßlich ebenfalls an der Auseinandersetzung beteiligten Kleinwagen-Fahrer fest. Einsatzkräfte stellten die beiden Autos sicher.

Die Polizei Köln war unter anderem mit Polizisten der Bereitschaftspolizei vor Ort, da sich viele Menschen aufgrund von zwei unterschiedlichen Feierlichkeiten in der Eventlocation aufgehalten hatten und nach der Schussabgabe nach draußen auf das Gelände geflüchtet waren.

Kriminalpolizisten sicherten vor Ort die Spuren. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Mit weiteren Informationen ist nicht vor Montag zu rechnen. (ph/kk)

