Polizei Köln

POL-K: 230616-7-K 36-Jähriger mit Glasflasche auf dem Ebertplatz angegriffen - Krankenhaus

Köln (ots)

Die Polizei hat einen 21 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der am Donnerstagabend (15. Juni) auf dem Ebertplatz einem 36-Jährigen mit einer Glasflasche gegen den Kopf geschlagen haben soll. Gegen 20.30 Uhr gerieten die zwei alkoholisierten Männer aus bislang ungeklärter Ursache in Streit. Zeugenangaben zufolge trat der 21-Jährige zudem mehrfach gegen den Kopf des auf dem Boden liegenden Verletzten und flüchtete anschließend in Richtung Domstraße. Den Angreifer stellten die Beamten kurze Zeit später im Thürmchenswall und ordneten auf der Wache die Entnahme eine Blutprobe an. Rettungskräfte brachten den 36-Jährigen mit Kopfverletzungen zur stationären Behandlung in eine Klinik, die er noch in der Nacht wieder verlassen hat. Mitarbeiter der Leitstelle sicherten Aufnahmen der Auseinandersetzung aus der polizeilichen Videobeobachtung. (sw/cs)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell