Polizei Köln

POL-K: 230616-4-K Zeugenaufruf nach Raub mit Messer auf Taxifahrer

Köln (ots)

Nach einem Raub auf einen Taxifahrer (61) am frühen Freitagmorgen (16. Juni) in Köln-Ostheim sucht die Polizei Köln nach zwei jugendlichen Tatverdächtigen. Die Gesuchten sollen dem 61-Jährigen gegen 3.40 Uhr nach einer Fahrt von der Haltestelle Kalk-Post zum Hardtgenbuscher Kirchweg in Ostheim von hinten ein Messer an den Hals gehalten und das Portemonnaie des Mannes gefordert haben. Anschließend flüchteten sie mit den Tageeinnahmen.

Laut des Geschädigten sollen die jungen Männer zwischen 16 bis 18 Jahre alt sein, ca. 1,60 Meter groß und schlank sein und zur Tatzeit weiße T-Shirts getragen haben. Beide sollen akzentfrei Deutsch gesprochen haben.

Ermittler des Kriminalkommissariats 14 werten aktuell auch die Aufnahmen der polizeilichen Videobeobachtung aus.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zu der Identität und dem Aufenthaltsort der Gesuchten geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 14 zu melden. (cr/iv)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell