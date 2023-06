Polizei Köln

POL-K: 230616-5-K Auseinandersetzung unter Brüdern in Kleingartenanlage eskaliert - zwei Verletzte

Köln (ots)

Nach einer Auseinandersetzung unter zwei Brüdern (64, 69) am Donnerstagabend (15. Juni) in Köln-Sülz sucht die Polizei Köln weitere Zeugen. Die beiden Männer waren gegen 20.45 Uhr in einer Kleingartenanlage am Sülzer Aquarienweg erst in Streit geraten und nach bisherigen Ermittlungen dann mit einer Machete, einer Holzlatte und einer Glasscherbe aufeinander losgegangen. Beide Brüder erlitten Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Die Hintergründe des gegenseitigen Angriffs sind noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Weitere Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 52 zu melden. (cr/cs)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell