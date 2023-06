Polizei Köln

POL-K: 230616-6-LEV Mehrere Schusswaffen nach Streit zwischen zwei Autofahrern sichergestellt

Köln (ots)

Am Donnerstagabend (15. Juni) haben Polizisten nach einem Streit zwischen zwei Autofahrern (19, 86) in Leverkusen-Opladen bei dem 86-Jährigen drei Pistolen, zwei Revolver sowie Munition und seine Waffenbesitzkarte sichergestellt. Dem aus Niedersachen stammenden Sportschützen wird vorgeworfen, gegen 21.30 Uhr an der Kreuzung Bonner Straße/Raoul-Wallenberg-Straße aus dem Auto heraus eine der Schusswaffen auf den 19-Jährigen gerichtet zu haben, als die Fahrzeuge nebeneinander vor der Kreuzung gestanden haben sollen. Als Hintergrund des Streits steht derzeit im Raum, dass sich der Senior zuvor über die zurückhaltende Fahrweise des vor ihm fahrenden Autofahrers aufgeregt haben soll.

Anschließend fuhr der 86-Jährige auf die Bundesautobahn 3 in Richtung Oberhausen. Der 19-Jährige wählte den Notruf 110 und fuhr dem anderen hinterher. In Höhe der Anschlussstelle Solingen stoppten Einsatzkräfte die Beteiligten. Die ungeladenen Waffen des Sportschützen befanden sich zu diesem Zeitpunkt in einem verschlossenen Koffer auf dem Beifahrersitz, die Munition lag in einem ebenfalls abgeschlossenen zweiten Koffer im Fußraum. Der 86-Jährige räumte gegenüber den Polizisten ein, eine der Schusswaffen in der Streitsituation aus dem Koffer genommen zu haben.

Gegen den 86-Jährigen läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung. Zudem wurde die zuständige Waffenbehörde am Wohnsitz des Tatverdächtigen informiert. (cs/iv)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell