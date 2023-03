Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Früher Vogel

Bild-Infos

Download

Letmathe (ots)

Noch vor dem ersten Hahnenschrei, am Sonntag um 2.30 Uhr, stolzierte ein Huhn mitten in Letmathe über die Hagener Straße. Autofahrer stellten ihre Wagen schützend auf die Fahrbahn und versuchten, die Henne zu schnappen. Die hatte aber so gar keine Lust und versteckte sich unter einem Auto. Gemeinsam mit der hinzu gerufenen Polizei konnte das Federvieh eingefangen werden. Es behutsam in eine Decke gewickelt und zur Wache nach Iserlohn gebracht. Das städtische Ordnungsamt holte die Glucke später ab und quartierte sie im Tierheim ein. Dort kann sich der Eigentümer melden. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell