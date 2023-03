Menden (ots) - Die Fahndung nach der vermissten 23-Jährigen aus Menden wird eingestellt. Sie wurde am heutigen Morgen in Dortmund durch Polizeibeamte angetroffen. Ihr geht es den Umständen entsprechend gut. Die Polizei bedankt sich für alle eingegangenen Hinweise. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

mehr