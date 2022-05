Polizei Duisburg

POL-DU: Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei Duisburg: Polizei erhöht Präsenz nach Schüssen am Hamborner Altmarkt - Ermittlungen im Clan- und Rockermileu laufen

Duisburg (ots)

Nach den Schüssen am Hamborner Altmarkt vom Mittwochabend (4. Mai, gegen 20:40 Uhr) laufen die Ermittlungen der Duisburger Polizei auf Hochtouren. Eine Mordkommission wurde eingerichtet. In der Nacht und am Morgen gab es eine umfangreiche Spurensicherung am Tatort. Unter anderem wurden Drohnenaufnahmen aus der Luft und ein aufwendiges 3D-Bild erstellt, um zum Beispiel Schusswinkel zu rekonstruieren. Im Zusammenhang mit den Ereignissen ist in Duisburg-Homberg mit Unterstützung von Spezialkräften noch in der Nacht ein Wohnhaus durchsucht worden. Außerdem laufen derzeit Befragungen von Zeugen und Verdächtigen.

Klar ist, es wurden mindestens 19 Schüsse abgegeben. Die Polizei sicherte entsprechende Schussspuren, Projektile und Patronenhülsen. Die Ermittlungen der Polizei konzentrieren sich auf das Clan- bzw. Rockermilieu, erklärt Polizeipräsident Alexander Dierselhuis: "Wir lassen jetzt nicht locker. In Zusammenarbeit mit anderen Behörden wie der Staatsanwaltschaft werden wir weiter Nadelstiche setzen und Strukturverfahren gegen Hinterleute einleiten. Das ist aber ein Marathon und kein Sprint. Wir haben aber einen langen Atem und nehmen das gern auf uns". Aussagen zu einem konkreten Motiv können derzeit nicht getroffen werden.

Die Polizei hat nach den Vorfällen des Abends ihre Präsenz rund um den Tatort erhöht. Seit der Nacht fahren die Einsatzkräfte im Stadtteil verstärkt Streife. Alexander Dierselhuis: "Wir sind froh, dass wir diese Lage in der Nacht schnell beenden konnten. Polizei und Rettungskräfte waren nach nur wenigen Minuten vor Ort. So konnte beispielsweise einem Schussverletzten noch rechtzeitig das Bein abgebunden werden".

Die Leitende Oberstaatsanwältin der Staatsanwaltschaft Duisburg, Dr. Christina Wehner, führt aus: "Meine Behörde hat die Ermittlungen bereits in der Nacht mit Hochdruck in Angriff genommenen. Ich habe erfahrene, auf Rocker- und Clankriminalität spezialisierte Staatsanwältinnen und Staatsanwälte auf den Fall angesetzt. Die Täter sollten sich nicht sicher fühlen. Wir verfolgen die Straftaten mit Nachdruck und all dem, was der Rechtsstaat aufbieten kann."

Die Ermittlerinnen und Ermittler bitten weiterhin dringend um Hinweise. Zeugen können sich entweder telefonisch beim Kriminalkommissariat 21 melden (0203 2800) oder auch Videoaufnahmen online hochladen (nrw.hinweisportal.de) - gerne auch anonym.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell