FW Lage: Feuer 3 / Kellerbrand in einem Industriebetrieb - 15.01.2022 - 11:26 Uhr

Kellerbrand in einem Industriebetrieb - 15.01.2022 - 11:26 Uhr

Lage (ots)

Die Feuerwehr Lage wurde heute um 11:26 Uhr zu einem Kellerbrand in einem Industriebetrieb in der Elisabethstraße alarmiert.

Aufgrund eines technischen Defektes ist es zu einem Brand an einem großen Kompressor gekommen, welcher zeitnah durch die Mitarbeiter entdeckt wurde. Diese führten erste Löschmaßnahmen durch und alarmierten die Feuerwehr.

Bei Eintreffen der Feuerwehr war bereits kein offenes Feuerwehr mehr sichtbar. Ein Trupp wurde unter Atemschutz und C-Rohr zur Erkundung in den Keller geschickt und überprüfte dort den Bereich des Kompressors mit einer Wärmebildkamera. Die noch im Bereich der Maschine vorhandenen Glutnester wurden abgelöscht. Parallel zum vorgehenden Trupp wurden die Lüftungsmaßnahmen des Kellerraums vorbereitet. Hierfür wurde ein Hochleistungslüfter in Stellung gebracht und nach Schaffung einer Abluftöffnung in Betrieb genommen. Mit Hilfe einer Wärmebildkamera wurden angrenzenden Bereiche des Kellers und der Be-/Entlüftungsanlage auf mögliche Glutnester überprüft.

Nach Rund 1 Stunde konnte die Feuerwehr die Einsatzstelle an den Betreiber übergeben.

Im Einsatz waren die Einheiten Lage und Heiden, der Rettungsdienst Kreis Lippe, die ehrenamtlichen Kräfte des Malteser Hilfsdienst sowie die Polizei.

