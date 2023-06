Polizei Köln

POL-K: 230616-9-K Schwerer Kradunfall - Motorradfahrer in Klinik

Köln (ots)

Ein Motorradfahrer (39) ist am Freitagnachmittag (16. Juni) bei einem Verkehrsunfall in Köln-Deutz lebensgefährlich verletzt worden. Laut Zeugenaussagen soll er von der Mindener Straße geradeaus auf die Opladener Straße gefahren sein. Aus bislang ungeklärter Ursache sei er ohne Fremdeinwirkung in einer Rechtskurve mit seinem Motorrad an den rechten Bordstein gestoßen und anschließend mit einen Ampelmast kollidiert. Rettungskräfte brachten den 39-jährigen Kölner in eine Klinik. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam sicherte die Spuren. (ph/cs)

