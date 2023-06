Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Aus dem Zug ins Gefängnis

Bautzen (ots)

Ein 49-jähriger Pole, welcher von der Staatsanwaltschaft Augsburg wegen Erschleichen von Leistungen gesucht wurde, ging am 1. Juni 2023 gegen 9:30 Uhr Bundespolizisten am Bahnhof Bautzen ins Netz.

Die Polizisten wurden informiert, dass sich im Zug aus Dresden eine männliche Person befindet, welche ohne gültigen Fahrschein und ohne Ausweisdokumente unterwegs ist.

Als die Polizisten die selbst angegebenen Daten des Mannes überprüften, stießen sie auf den offenen Haftbefehl.

Da er nicht in der Lage war die geforderte Geldstrafe in Höhe von 970,00 Euro inklusive Kosten zu begleichen, wurde er in die JVA Bautzen zur Verbüßung einer 30-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe eingeliefert.

