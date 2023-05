Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Türkische Familie zahlt 15.000,00 EUR für Schleusung

Bautzen (ots)

Auf der BAB 4 bei Burkau wurde am Abend des 28. Mai 2023 eine dreiköpfige türkische Familie nach illegaler Einreise aufgegriffen.

Bundespolizisten kontrollierten um 20:50 Uhr einen Schweizer PKW in welchem sich vier Türken befanden. Der 46-jährige Fahrer, welcher in der Schweiz als Asylbewerber registriert ist, eine 27-jährige Frau und zwei 3 und 1 Jahre alte Kinder. Der 46-Jährige gab an, dass es sich bei den Insassen um seine Frau und seine Kinder handelt und er sie an der deutsch-polnischen Grenze abgeholt hat, nachdem sie für 15.000,00 EUR durch Schleuser über die Balkanroute nach Deutschland gebracht wurden.

Die Mutter stellte für sich und die Kinder ein Schutzersuchen und wurde an die Erstaufnahmeeinrichtung Chemnitz weitergeleitet. Der Vater verblieb nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freiem Fuß.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell