BPOLI EBB: Türkische Migranten aufgegriffen

Oberkaina (ots) - In Oberkaina wurde am Abend des 24. Mai 2023 eine fünfköpfige türkische Familie nach illegaler Einreise aufgegriffen. Beamte der sächsischen Landespolizei kontrollierten die Migranten um 22:00 Uhr in der Neusalzaer Straße. Der 31-jährige Vater, seine 36-jährige Ehefrau und die drei Kinder im Alter zwischen zwei und 12 Jahren konnten keine Dokumente für den Aufenthalt im Bundesgebiet vorweisen. Die Bundespolizei übernahm die Personen und geht ...

mehr