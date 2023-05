BPOLI EBB: Kaum in der Fahndung, schon erwischt

Löbau (ots) - Beamte von Bundes- und Landespolizei griffen in der Nacht zum 25. Mai 2023 in Löbau drei türkische Migranten auf, die nicht über einen Aufenthaltstitel verfügen und offenbar illegal eingereist waren. Um 01:35 Uhr stoppte eine Streife der sächsischen Polizei einen 18-jährigen Türken und kurz darauf die Bundespolizei um 02:30 Uhr zwei Männer im Alter von 32 und 37 Jahren. Sie wurden in Gewahrsam ...

