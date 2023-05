BPOLI EBB: Syrische Migranten und Abholer aufgegriffen

Bautzen (ots) - Auf der BAB 4 bei Burkau wurde am Abend des 28. Mai 2023 eine dreiköpfige türkische Familie nach illegaler Einreise aufgegriffen. Bundespolizisten kontrollierten um 20:50 Uhr einen Schweizer PKW in welchem sich vier Türken befanden. Der 46-jährige Fahrer, welcher in der Schweiz als Asylbewerber registriert ist, eine 27-jährige Frau und zwei 3 und 1 ...

mehr