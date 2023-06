Polizei Köln

POL-K: 230616-8-K Radfahrer greift Seniorin an - Zeugensuche nach Sexualdelikt

Köln (ots)

Nach einem Sexualdelikt zum Nachteil einer Spaziergängerin (75) am Donnerstagabend (15. Juni) fahndet die Polizei Köln nach einem Radfahrer, der die 75-Jährige am Lehmbacher Weg in Köln-Brück angegriffen haben soll. Nach jetzigem Ermittlungsstand soll der etwa 1,80 große Mann gegen 21.30 Uhr zunächst auf einer Bank gesessen und anschließend mit einem Fahrrad auf dem Feldweg an der Frau vorbei gefahren sein. Anschließend sei er zurückgekommen, habe sie von hinten festgehalten und an ihrer Kleidung gerissen. Die 75-Jährige habe sich gewehrt und sei in ein Gebüsch gestürzt. Daraufhin habe der Unbekannte von ihr abgelassen und sei in Richtung Brück geflüchtet. Laut Angaben der Kölnerin habe der dunkelhaarige Mann ein rotes T-Shirt sowie eine dunkle kurze Hose getragen.

Eine potentielle Zeugin sei kurz nach der Tat in Höhe des dortigen Friedhofes an der 75-Jährigen und ihrem Hund vorbeigefahren und könnte gegebenenfalls Angaben zu dem Gesuchten machen.

Das Kriminalkommissariat 12 bittet die Radfahrerin, die eine Brille getragen haben soll, und weitere Zeugen sich unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (ph/cs)

