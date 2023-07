Polizei Bielefeld

POL-BI: Mutmaßlicher Dealer geht in Haft

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Innenstadt-

Eine Polizei-Kontrolle im Rahmen des Behördenschwerpunktes "Sicherheit in der Bielefelder Innenstadt" führte am Montag, den 17.07.2023, für einen 22-Jährigen, der im Verdacht steht, wiederholt im Bereich der Innenstadt Drogen verkauft zu haben, zur Untersuchungshaft.

Zivile Polizisten beobachteten gegen 17:55 Uhr an der Wilhelmstraße einen Mann, der zu einem PKW-Fahrer ins Fahrzeug stieg und mit diesem offensichtlichen Gegenständen austauschte. Die Zeugen mutmaßten Drogengeschäfte und kontrollierten zunächst den PKW-Fahrer. Bei einem 66-jährigen Bielefelder fanden sie 11 Tütchen mit Marihuana. Er gestand, dieses kurz zuvor gekauft zu haben.

Die Polizisten traten daraufhin an den Verkäufer heran und gaben sich als Polizisten zu erkennen. Bei der Durchsuchung des 22-Jährigen auf der Polizeiwache fanden die Polizisten 23 Klemmverschlusstütchen mit Marihuana und Geld in szenetypischer Stückelung. Der Festgenommene behauptete, die Drogen dienten dem Eigenverbrauch.

Der bereits mit Drogendelikten wiederholt in Erscheinung getretene 22-Jährige war am 18.04.23 ebenso mit Drogen erwischt worden. Er war in einer Gruppe in der Wilhelmstraße unterwegs, als ein Streifenwagen neben ihnen hielt. Die Personen liefen daraufhin los und flüchteten. Die Polizisten verfolgten den 22-Jährigen, der auf der Flucht ein Tütchen mit Marihuana fallen ließ, bevor die Beamten ihn einholten und festhielten. Bei ihm fanden sie zudem 43 Druckverschlusstütchen ebenfalls mit Marihuana, ein Tütchen mit 18 Ecstasy-Tabletten sowie Bargeld in szenetypischer Stückelung. Angeblich dienten die Drogen für seinen Eigenkonsum.

Kriminalbeamte führten den Drogendealer am 18.07.2023 dem Richter vor, der Untersuchungshaft für den 22-Jährigen anordnete.

