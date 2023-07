Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Zeugenaufruf- Verkehrsunfallflucht in Weibern

Mayen (ots)

In der Nacht vom 23.07.2023 auf den 24.07.2023 ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Bahnhofstraße in Weibern. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren einen an der Fahrbahnseite abgestellten grauen Ford Focus. Anschließend entfernte sich dieser unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen des Verkehrsunfalls, die Angaben zu einem möglichen Fahrzeug oder Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Adenau unter der Tel. 02691/9250 zu melden.

