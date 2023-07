Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Brand im Weinberg oberhalb von Dernau

Dernau (ots)

Am späten Samstagnachmittag, 18:20 Uhr am 22.07.23, entdeckte der Vater des Besitzers eines Weinberges in Dernau, dass von dort deutlicher Qualm aufstieg. Er begab sich sofort zum Brandort und musste feststellen, dass dort ca. 600 qm Weinberg in Flammen standen. Der Wingert liegt unmittelbar am Rotweinwanderweg unterhalb des Aussichtspunktes der Landstraße zwischen Dernau und Grafschaft - Esch (K 35). Als eigene Löschversuche aussichts- und erfolglos wurden, wählte der Vater des Besitzers den Notruf. Die freiwilligen Feuerwehren aus Dernau und Mayschoß-Rech waren mit insgesamt 26 Einsatzkräften vor Ort um den Brand nachhaltig zu löschen. Die Ernte von ca. 50 - 60 Rebstöcken wurde so zerstört. Die Brandursache konnte noch nicht ermittelt werden. Die Polizei sucht nach Zeugen für diesen Vorfall.

