POL-PDWIL: Einbruchsdiebstahl, KFZ-Diebstahl, Rückbringung des Fahrzeuges, Trunkenheit im Verkehr

Hillesheim (ots) - Gleich zwei Unfallfluchten wurden durch die Beamt*innen der Polizeiwache Gerolstein am 30.12.2023 aufgenommen. Am 28.01.2023 gegen 14:15 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug, einem Personenkraftwagen die Straße "Burghof" in Hillesheim. Hier stieß er vermutlich in Folge von fehlerhaftem Ein- oder Ausparken gegen ein im Bereich des Parkplatzes ordnungsgemäß ...

