Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Geschwindigkeitsmessungen - Verkehrskontrollen

Körperich / Sinspelt (ots)

Nachdem mehrere Anwohner sich über die gefahrenen Geschwindigkeiten in den Ortslagen Körperich und Sinspelt beschwert hatten, wurden dort am 30.01.2023 durch die Polizeiinspektion Bitburg Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Dabei konnten insgesamt neun Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Bei zwei kontrollierten Fahrzeugen kam es aufgrund von nicht gestatteten Veränderungen an den PKW's zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Des Weiteren konnte eine Fahrt unter Alkoholeinfluss festgestellt und unterbunden werden. Bei zwei kontrollierten Krafträdern war jeweils eine zu hohe Leistung vorhanden. Resultat waren Strafanzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz. In beiden Fällen wurde die Weiterfahrt Untersagung.

