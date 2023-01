Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Hillesheim (ots)

Gleich zwei Unfallfluchten wurden durch die Beamt*innen der Polizeiwache Gerolstein am 30.12.2023 aufgenommen.

Am 28.01.2023 gegen 14:15 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug, einem Personenkraftwagen die Straße "Burghof" in Hillesheim. Hier stieß er vermutlich in Folge von fehlerhaftem Ein- oder Ausparken gegen ein im Bereich des Parkplatzes ordnungsgemäß abgestelltes Fahrzeug und beschädigte dieses. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Am 30.01.2023 gegen 09:30 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug, einem Personenkraftwagen den Parkplatz des LIDL-Marktes in Hillesheim. Hier stieß er vermutlich in Folge von fehlerhaftem Ein- oder Ausparken gegen ein im Bereich des Parkplatzes ordnungsgemäß abgestelltes Fahrzeug und beschädigte dieses. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 oder die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 erbeten werden.

