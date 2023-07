Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin und anschließender Unfallflucht

Thür (ots)

Am 30.07.2023 wurde hiesiger Dienststelle gegen 16.00 Uhr ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Radfahrerin gemeldet.

Im Rahmen der Unfallaufnahme ergab sich folgender Unfallhergang: Die Radfahrerin befuhr auf Höhe der Thürer Wiesen die L113 in FR Thür und beabsichtigte, nach links auf einen Radweg abzubiegen. Während des Abbiegevorganges näherte sich ein weißer, in gleicher Richtung fahrender PKW Audi mit hoher Geschwindigkeit. Dieser fuhr rechts an der abbiegenden Radfahrerin vorbei, wobei es zur Berührung mit dem Hinterrad des Fahrrades kam. Die Radfahrerin kam zu Fall und zog sich nicht unerhebliche Verletzungen zu. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um die verletzte Radfahrerin zu kümmern. Das flüchtige Fahrzeug dürfte Beschädigungen an der vorderen linken Stoßstange ausweisen, da an der Unfallstelle entsprechende Teile aufgefunden wurden.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und nähere Angaben zu dem flüchtigen Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich unter der 02651/8010 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell