POL-DN: Ein Widerstand und vier Festnahmen nach Einbruch in Bäckerei

Niederzier/ Oberzier (ots)

Nach einem Einbruch in eine Bäckerei in der Kirchstraße nahm die Polizei in der Nacht von Mittwoch (09.08.2023) auf Donnerstag (10.08.2023) vier Tatverdächtige fest.

Gegen 04:05 Uhr drangen mehrere Täter in eine Bäckerei in Oberzier ein. Sie konnten zunächst flüchten. Im Rahmen der Fahndung nahm die Polizei drei der vier Tatverdächtigen fest. Außerdem stellten die Beamten das Fahrzeug der Tatverdächtigen sicher. Der vierte Täter wurde durch Beamte der Kriminalpolizei an einer Bushaltestelle angetroffen. Nach einer kurzen Flucht gelang es den Beamten ihn festzunehmen. Hierbei leistete er erheblichen Widerstand und verletzte einen Beamten schwer.

Die Tatverdächtigen, vier Männer im Alter von 18, 20, 21 und 21 Jahren, allesamt aus Düren, wurden vorläufig festgenommen und der Polizeiwache Düren zugeführt, ein Strafverfahren ist eingeleitet.

