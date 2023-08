Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Drei Verletzte bei Unfall mit Motorrädern und Traktor (04.08.2023)

Bräunlingen (ots)

Zu einem Unfall mit mehreren Beteiligten ist es am Freitag gegen 12.30 Uhr auf der Kreisstraße 5739 zwischen Döggingen und Bräunlingen gekommen. Eine Kolonne von insgesamt 8 Motorrädern war in Richtung Bräunlingen unterwegs. Die ersten Beiden überholten noch einen langsam fahrenden Fendt-Traktor mit Anhänger, der auf Höhe eines Hofes nach links abbiegen wollte. Dazu hatte dessen 24-jähriger Fahrer den linken Blinker gesetzt, worauf zwei hinter ihm fahrende Motorradfahrer abbremsten. Ein Dritter auf einer Moto Guzzi reagierte zu spät, fuhr zwischen den beiden haltenden Bikern durch und prallte gegen den Anhänger des Traktors. Dem 57-jährigen Fahrer gelang es noch, vor dem Zusammenprall von seiner Moto Guzzi abzuspringen, weshalb er sich nur leicht verletzte. Der letzte Fahrer der Kolonne, ein 61-Jähriger Mann mit einer 57-jährigen Sozia, kam beim Abbremsen zu Fall, wobei er und die Frau unter dem Motorrad zum Liegen kamen und sich schwere Verletzungen zuzogen. Die Frau kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik, den Fahrer nahm ein Krankenwagen mit. Zum Zusammenstoß mit dem Traktor kam es hier nicht. Beim Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell