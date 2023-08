Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz - Polizei ermittelt Diebesbande (Singen/ Lkr. Konstanz und Tuttlingen)

Singen/ Tuttlingen (ots)

Umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei in Konstanz und der Staatsanwalt-schaft Konstanz haben zur Überführung einer dreiköpfigen Diebesbande geführt. Die Ermittler können den mutmaßlichen Tätern insgesamt zehn Ladendiebstähle, welche sie in Geschäften in Singen und Tuttlingen verübten, nachweisen. Hauptsächlich agierte die Bande nach derzeitigen Stand im Landkreis Konstanz. Bei ihren Diebestouren erbeutete die Bande Parfüm, Sonnenbrillen, und Bekleidung im Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Nach einem räuberischen Diebstahl in einem Bekleidungsgeschäft in der Singener Fußgängerzone am Samstag, 22.07.2023, kamen die Ermittler dem Trio im Alter von 42, 36 und 35 Jahren auf die Schliche. Die 42-jährige mutmaßliche Täterin konnte von Zeugen nach der Tat bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Bei der späteren Durchsuchung ihrer Wohnung im Bereich Tuttlingen, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz richterlich angeordnet wurde, stellten die Ermittler Diebesgut von insgesamt zehn Geschäften im Wert von rund 1.500 Euro sicher. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnten noch zwei Männer der Bande zugeordnet werden. Die Ermittlungen dauern an.

