Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Sachbeschädigung auf der Wallgutstraße- Hinweise erbeten (04.08.2023)

Konstanz (ots)

Unbekannte haben am Freitagmorgen, zwischen 0.30 und 1.00 Uhr, in der Wallgutstraße eine Sachbeschädigung begangen. Die Vandalen schlugen mit einer Flasche das Glasdach eines am Straßenrand abgestellten schwarzen Smart Fortwo Coupé ein. Die Höhe des dadurch entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Vermutlich handelt es sich bei den Tätern um eine Gruppe Männer, die in der betreffenden Zeit grölend durch die Wallgutstraße aus Richtung Innenstadt liefen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell