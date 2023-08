POL-KN: (Rielasingen-Worblingen/ Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf der Straße "Im Neusatz"- Polizei sucht Zeugen (03.08.2023)

Villingen-Schwenningen (ots) - Leichte Verletzungen erlitten hat eine Seniorin bei einer Auseinandersetzung mit einem älteren Mann am Donnerstagmittag gegen 11.30 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Harzerstraße. Die Frau sprach den Mann vor der Brotabteilung an und wies ihn auf bestehende Hygienevorschriften hin, ...

mehr