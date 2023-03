Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto an Stadthalle zerkratzt

Bild-Infos

Download

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte Täter haben am Wochenende in der Hauptstraße einen Pkw zerkratzt. Die Fahrzeughalterin entdeckte den Schaden an ihrem Auto am Samstagnachmittag und meldete ihn über die Onlinewache der Polizei.

Demnach wurde der Wagen am vergangenen Samstag in der Zeit zwischen 9 und 15 Uhr beschädigt, während er auf einem Parkplatz an der Stadthalle stand. Die Täter hinterließen einen langen Kratzer an der Beifahrertür. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise auf mögliche Verursacher nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 369-2150 jederzeit entgegen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell