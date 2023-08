Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Zollhaus) Betrunkener bringt sich in Gefahr (03.08.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Leichte Verletzungen erlitten hat ein betrunkener Passant bei einem kuriosen Unfall am Donnerstag gegen 23.30 Uhr in der Straße "Römerweg". Ein 43-jähriger Fußgänger versuchte, ein vorbeifahrendes Taxi anzuhalten und trat vor dieses auf die Fahrbahn. Dabei erfasste ihn das Auto. Der Mann fiel auf die Motorhaube und hielt sich zunächst an den Scheibenwischern fest. Der 57-jährige Taxifahrer erschrak, legte den Rückwärtsgang ein und versuchte so, den auf der Motorhaube Liegenden abzuschütteln. Das gelang zunächst nicht. Erst als er wieder vorwärts fuhr, rutschte der Mann nach einigen Metern von der Motorhaube. Der Taxifahrer setzte völlig perplex seine Fahrt fort und brachte zwei weibliche Fahrgäste im Alter von 21 und 25 Jahren, die der Vorfall ebenfalls sehr erschreckt hatte, noch nach Hause. Erst danach meldete er den Unfall bei der Polizei. Diese ermittelt jetzt gegen beide Unfallbeteiligten.

