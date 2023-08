Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Balkonbrand (03.08.2023)

Donaueschingen (ots)

Zu einem Balkonbrand ausgerückt sind Feuerwehr und Polizei am Donnerstag gegen 14 Uhr in der Hindemithstraße. Ein 36-Jähriger hatte auf seinem Balkon eine "Shisha" geraucht. Er ging danach zurück in seine Wohnung und ließ das noch heiße Rauchgerät auf dem Balkon, wo es unbemerkt umfiel und einen Rattansessel in Brand setzte. Weitere Gegenstände auf dem Balkon fingen ebenfalls Feuer. Der Wohnungsinhaber bemerkte dann den Brand und es gelang ihm, die Flammen bis zum Eintreffen der Feuerwehr eigenständig zu löschen. Am Balkon, am angrenzenden Wohnzimmer und an der Hausfassade entstand erheblicher Schaden, den die Polizei auf rund 15.000 Euro bezifferte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell