Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Unfallflucht in Schramberg- Sachschaden rund 1.500 Euro- Zeugen gesucht (03.08.2023)

Schramberg (ots)

Ein Unbekannter hat ein Auto in der Straße "An der Steige" beschädigt und ist geflüchtet. Am Donnerstag um 15.30 Uhr bemerkte der Eigentümer eines schwarzen Ford Focus einen Schaden am hinteren linken Kotflügel seines geparkten Autos. Der Schaden beträgt rund 1.500 Euro. Personen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schramberg, Telefon 07422 2701 0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell