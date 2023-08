Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen A81/ Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf der Autobahn- drei beschädigte Autos- Hinweise erbeten (03.08.2023)

Singen A81 AK Hegau (ots)

Zu einer Unfallflucht ist es am Donnerstagnachmittag, gegen 17.15 Uhr, auf der A 81 im Autobahnkreuz Hegau gekommen. Einem unbekannten Fahrzeuglenker fiel im zweispurigen Bereich der Überleitung aus Schaffhausen herkommend in Richtung Stuttgart ein Unterlegkeil auf die Fahrbahn. Ohne sich um die Absicherung zu kümmern, fuhr der Unbekannte einfach weiter. Ein 32-jähriger Fahrer eines Opel Insignia konnte dem auf der linken Fahrspur liegenden Metallteil nicht mehr rechtzeitig ausweichen und überfuhr dieses. Auch die dahinterfahrenden Autofahrer, einen 37-jährigen Fiat Panda-Fahrer und einem 43 Jahre alten Fahrer eines Tesla, kollidierten mit den auf der Fahrbahn liegenden Unterlegkeil und beschädigten ihre Wagen. Die hierbei entstandenen Sachschäden belaufen sich nach Schätzungen der Polizei auf insgesamt 10.000 Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, oder die sonst Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit der Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen, Tel. 07733 9960-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell