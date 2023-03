Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Mittwoch, den 22.03.2023

Offenbach (ots)

Verdacht des gewerbsmäßigen Handelns mit Marihuana: 42-Jähriger Mann in Haft

(dw) Wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Handelns mit Marihuana ist ein 42-jähriger Mann aus Offenbach nun in Untersuchungshaft.

Nach einem Hinweis, hat das Fachkommissariat 34 der Kriminalpolizei Offenbach, gemeinsam mit Einsatzkräften der hessischen Bereitschaftspolizei, am Montag bei einem Tatverdächtigen in Offenbach die Wohnung durchsucht und dort größere Mengen Marihuana aufgefunden. Insgesamt konnten etwa 8 Kilogramm des Rauschmittels aufgefunden werden, was die vorläufige Festnahme des Mannes als Konsequenz hatte. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Handelns mit Betäubungsmitteln weiterermittelt.

Der Festgenommene wurde am Folgetag beim Amtsgericht Offenbach vorgeführt und ein Untersuchungshaftbeschluss erlassen. Er wurde anschließend in eine nahegelegene Justizvollzugsanstalt gebracht.

Hinweis: Weitere Auskünfte zu dieser Meldung erteilt der Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Darmstadt, Herr Staatsanwalt Hartmann, unter der Rufnummer 06151 992-1485.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell