Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach-Airach/ Lkr. Konstanz) Autofahrer kommt von der Straße ab- rund 15.000 Euro Sachschaden (03.08.2023)

Stockach-Airach (ots)

Bei einem Unfall am Donnerstagabend, gegen 20 Uhr, auf dem Gemeindeverbindungsweg von Stockach nach Airach ist ein Auto von der Straße abgekommen und frontal gegen einen Telefonmast geprallt. Ein 19-jähriger Fahrer eines Opel Astra war von Stockach in Richtung Airach auf dem Verbindungsweg unterwegs und kam vermutlich wegen eines Nießanfalls von der Straße ab. Dabei prallte er gegen den Telefonmasten. Dieser wurde durch den Aufprall verschoben und das dazugehörige Kabel hing leicht nach unten. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Feuerwehren Bodman-Ludwigshafen und Stockach, die mit zwei Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften vor Ort waren, sicherten den Masten ab. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei am Opel auf rund 15.000 Euro. Die Höhe des Schadens am Telefonmasten ist noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell