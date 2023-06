Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Verkehrsunfall BAB 31 - Ein PKW mit zwei Insassen

Bottrop (ots)

Gegen 01:30 Uhr am frühen Samstagmorgen erreichten die Leitstelle der Feuerwehr Bottrop mehrere Notrufe gleichzeitig. Die Anrufer berichteten von einem Verkehrsunfall auf der BAB 31 Fahrtrichtung Oberhausen im Bereich der Abfahrt Kirchhellen-Mitte. Augenzeugen beschrieben einen Verkehrsunfall mit einem PKW, der sich mehrmals überschlagen haben soll. Der Hilfeleistungszug der Feuerwehr Bottrop, die Freiwillige Feuerwehr Kirchhellen sowie der Rettungsdienst wurden umgehend alarmiert. Der Rettungsdienst der Stadt Bottrop wurde durch Kräfte aus dem Kreis Recklinghausen unterstützt. An der Einsatzstelle bestätigte sich, dass ein PKW mit zwei Insassen verunfallt waren. Beim Eintreffen der Feuerwehr, saßen beide Personen noch in dem PKW, waren aber bei Bewusstsein. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr und befreite die Patienten, die durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt wurden. Die Patienten wurden im Anschluss in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Polizei hat die Ursachenermittlung aufgenommen. (Di)

Original-Content von: Feuerwehr Bottrop, übermittelt durch news aktuell