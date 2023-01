Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Stuttgart - Verkehrsunfall auf der BAB 8 mit einer schwer verletzen Person

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag gegen 18:20 Uhr kam es auf der BAB 8 an der Anschlussstelle Stuttgart-Degerloch zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Die Unfallbeteiligten befuhren die A 8 in Fahrtrichtung Karlsruhe. Aufgrund eines Pannenfahrzeugs musste ein 51-jähriger VW-Passat-Lenker sein Fahrzeug auf Höhe der Anschlussstelle Stuttgart-Degerloch bis zum Stillstand abbremsen. Dies bemerkte der dahinterfahrende 31-jährige Ford-Fahrer zu spät und fuhr auf den VW auf. Der 31-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der VW-Lenker sowie die beiden 44- und 13-jährigen Mitfahrerinnen blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf circa 14.000 Euro. Zur ärztlichen Versorgung waren insgesamt drei Rettungsfahrzeuge und ein Notarzt vor Ort. Die Feuerwehr Flughafen war ebenfalls an der Unfallörtlichkeit. Für die Dauer der Unfallaufnahme waren beide Ausfädelungsstreifen gesperrt. Es kam zu keinen erheblichen Verkehrsstörungen. Der Ford Focus war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

