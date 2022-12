POL-HOM: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung vom 13.12.2022 nach Herrn Ruslanas ZURAUSKAS

Bexbach (ots) - In der Zeit zwischen Dienstag den 13.12.2022 gegen 12:45 Uhr und Mittwoch den 14.12.2022 gegen 15:45 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Straße "In der Kolling" in Bexbach. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug kollidierte mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten LKW und beschädigte diesen an der vorderen Stoßstange. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen ...

