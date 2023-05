Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.05.2023 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Buchen: Drei Verletzte und hoher Sachschaden nach Unfall

Drei verletzte Personen, vier beschädigte Fahrzeuge und fast 50.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls am Montagnachmittag auf der B 27 bei Buchen. Ein 19 Jahre alter VW-Golf-Lenker wollte auf dem Weg in Richtung Walldürn einen vorausfahrenden Lastwagen überholen. Dabei übersah er offenbar einen von hinten bereits auf dem linken Fahrstreifen befindlichen Mini, der ebenfalls von einem 19-Jährigen gesteuert wurde. Die Fahrzeuge kollidierten, wodurch der VW auf den Gegenfahrbahn schleuderte und dort mit dem Mazda einer 53-Jährigen kollidierte, die in Richtung Buchen fuhr. Der Aufprall war so heftig, dass Fahrzeugteile einen hinter dem Mazda befindlichen VW Tiguan beschädigten. Bei dem Unfall wurden der 19-jährige Fahrer des VW Golf und die Fahrerin des Mazda leicht sowie deren 23 Jahre alte Beifahrerin schwer verletzt. Neben der Polizei waren an der Unfallstelle der Rettungsdienst mit fünf Fahrzeugen sowie die Feuerwehren Buchen und Walldürn mit insgesamt rund 50 Einsatzkräften vor Ort. Zur Bergung des nicht mehr fahrbereiten VW Golf und des Mazda war ein Abschleppdienst im Einsatz. Eine Umleitung für die während der Dauer der Unfallaufnahme gesperrte Strecke wurde von der Straßenmeisterei eingerichtet.

