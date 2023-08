Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlhausen-Ehingen A 81/ Singen/ Lkr. Konstanz) Autofahrer flüchtet vor der Polizei

Zeugen und Geschädigte gesucht (03.08.2023)

Mühlhausen-Ehingen A 81/ Singen (ots)

Eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert, hat sich ein Autofahrer am frühen Donnerstagabend, gegen 18.45 Uhr, auf der Autobahn 81, der Landesstraße 191 und in der Singener Nordstadt. Ein 24-Jähriger war mit einem weißen Mercedes C250 auf der A 81 in Richtung Singen unterwegs. Eine Zivilstreife der Verkehrspolizei wollte den jungen Mann am Autobahnparkplatz "Bruckried" kontrollieren, da der Verdacht bestand, dass der 24-Jährige nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Den Anhalteaufforderungen der Polizei leistete er keine Folge, sondern flüchteten mit sehr hoher Geschwindigkeit zunächst auf der A 81 und anschließend auf der L 191 in Richtung Singen. Mehrere Verkehrsteilnehmer werden hierbei durch die riskante Fahrweise des Mercedes-Fahrers gefährdet. Am Kreisverkehr der L 191 und der Bruderhofstraße kam es beinahe zu einem Auffahrunfall mit einem bislang unbekannten Autofahrer. Um sich der polizeilichen Kontrolle zu entziehen, missachtete der Raser auch auf der Bruderhofstraße dabei eine Vielzahl von Verkehrsregeln, bevor er auf Höhe der Hausnummer 103 seine rasante Fahrt beendete und von der Polizei widerstandslos festgenommen werden konnte. Bei der Kontrolle des jungen Mannes stellten die Beamten fest, dass er keinen Führerschein mehr hat und unter der Wirkung von Betäubungsmitteln stand. Er musste eine Blutprobe in einer Klinik abgeben. Gegen ihn ermittelt die Polizei unter anderem nun wegen eines verbotenen Straßenrennens, einer Straßenverkehrsgefährdung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und des Fahrens unter Drogeneinfluss. Zeugen und Personen, denen der Raser aufgefallen ist oder die er mit seiner rücksichtlosen Fahrweise behindert oder gefährdet hat, werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen-Ehingen, unter der Telefonnummer 07733 9960-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell