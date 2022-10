POL-PPWP: Diesel abgezapft

Kaiserslautern (ots) - Auf dem oberen Parkdeck der "Mall" ist es am Donnerstagvormittag zu einer Unfallflucht gekommen. Die Polizei sucht nun Zeugen und bittet auch den Fahrer eines grauen SUV, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 zu melden. Eine 43-jährige Frau erstattete am Mittag Anzeige, weil sie an ihrem Opel Astra einen frischen Unfallschaden entdeckte. Den Pkw hatte sie am Vormittag kurz vor 10 Uhr auf dem ...

mehr