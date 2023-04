POL-EN: Schwelm - Einbruch in Ladenlokal in der Bahnhofstraße

Sprockhövel (ots) - Am Donnerstag, 06.04.2023, gegen 14:00 Uhr, befuhr ein 69 jähriger Wetteraner mit seinem Pedelec die Trasse Am Scherenberg Richtung Niedersprockhövel. Ausgangs einer Doppelkurve kam er aus ungeklärter Ursache zu Fall und verletzte sich dabei. Er wurde mittels RTW einem Wuppertaler Krankenhaus zugeführt. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle Leitstelle ...

