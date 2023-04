POL-EN: Sprockhövel - Radfahrer verletzt sich

Herdecke (ots) - Am Donnerstagmorgen (06.04.) wurde der Polizei gegen 01:40 Uhr ein brennender Altkleidercontainer im Westender Weg gemeldet. Aus bislang unbekannter Ursache geriet dieser in Brand, wobei die Flammen auf die Hausfassade des angrenzenden Supermarkts übergingen. Durch die Feuerwehr konnte das Feuer gelöscht werden. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand ein Sachschaden in fünfstelliger Höhe. Hinweise auf ...

mehr