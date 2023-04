POL-EN: Altkleidercontainer in Brand gesetzt

Hattingen (ots) - Gegen 13:15 Uhr befuhr ein 36-jähriger Hattinger am vergangenen Montag (03.04.) die Blankensteiner Straße in Fahrtrichtung Hattingen. Ein 68-jähriger Mann (ebenfalls aus Hattingen) befuhr indes den daneben liegenden Einfädelungsstreifen in Schrittgeschwindigkeit, als er plötzlich auf die Fahrspur des 36-Jährigen wechselte und diesem in seinem Ford übersah. Es kam zu einem Zusammenstoß beider ...

