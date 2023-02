Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Renitenter Dieb

Am Donnerstag nahmen Zeugen in Riedlingen einen 22-Jährigen auf frischer Tat fest.

Ulm (ots)

Gegen 19 Uhr meldeten Zeugen eine Auseinandersetzung im Stadtgebiet. Die Polizei kam vor Ort. Dort traf sie in der Fuchsgasse drei Männer an, die einen 22-Jährigen festgenommen hatten. Der Mann soll aus einem Auto einen Diebstahl begangen haben. Bei der Durchsuchung fand die Polizei bei dem Verdächtigen mehrere Handys und ein Parfüm. Dabei handelte es sich mutmaßlich um Diebesgut. Die Zeugen gaben an, der 22-Jährige habe sich gegen die Festnahme gewehrt. Dabei setzte er auch einen Pfefferspray gegen die 43-, 44- und 46 Jahre alten Männer ein. Zwei der drei erlitten dadurch leichte Verletzungen. Die Polizei Riedlingen (07371/9380) ermittelt nun gegen den 22-Jährigen, der zur Tatzeit auch unter dem Einfluss von Rauschgift stand. Ein Handy, das sie bei dem Mann auffanden, stammte aus einem weiteren Diebstahl. Das Smartphone wurde wohl aus einem unverschlossenen Auto entwendet, welches in der Kirchstraße geparkt war.

Hinweis:

Das Verhalten der drei Männer lobt die Polizei. Sie hätte entschlossen gehandelt und Verantwortung übernommen. "Tu was" heißt eine Aktion der Polizei, die Zeugen ermutigt, richtig zu handeln. Weitere Informationen dazu gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

