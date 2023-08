Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahrer verstirbt am Unfallort

Stadtkyll (ots)

Am 31.07.2023, spät abends befuhr ein 67-jähriger Mann aus der VG Gerolstein mit seinem PKW die B421 kommend aus Richtung Kronenburg in Richtung Stadtkyll. Kurz vor der Ortslage von Stadtkyll verlor er aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. In einer leichten Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem PKW gegen die dortige Schutzplanke. Nach der Kollision wurde er zurück auf die Fahrbahn geschleudert, wo er letztlich mit seinem Fahrzeug zum Stillstand kam. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen, verstarb er noch an der Unfallstelle.

Für die Zeit der Unfallaufnahme musste die B421 für ca. 2 Stunden voll gesperrt werden.

Die Gesamtschadenhöhe dürfte ca. 10000 Euro betragen. Im Einsatz waren das DRK mit Notarzt, die umliegenden Feuerwehren, ein Bestattungsunternehmen, die Polizei Prüm und die Polizei Schleiden.

