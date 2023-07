POL-PDWIL: Fahrzeugbrand

Daun (ots) - Wie der Polizeiinspektion Daun nunmehr erst am 30.07.2023 mitgeteilt wurde, ereignete sich bereits am 09.06.2023 ein Verkehrsunfall mit einem unerlaubten Entfernen von der Unfallstelle. Demnach befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer am 09.06.2023 vermutlich gegen 04:30 Uhr mit seinem Fahrzeug die Gartenstraße in Daun. Aus bisher unbekannten ...

mehr