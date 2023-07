Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Ausverkauftes Lokalderby in der Eifel - Eintracht Trier zu Gast beim ersten Heimspiel des FC Bitburg in der Oberliga

Bild-Infos

Download

Bitburg (ots)

Mit 2.900 verkauften Karten ist das Heimspiel des FC Bitburg gegen Eintracht Trier am Mittwoch, dem 2. August 2023, 19:00 Uhr, ausverkauft. Eine Abendkasse wird es nicht geben. Damit alle fußballbegeisterten Fans einen entspannten Fußballabend genießen können, haben im Vorfeld alle beteiligten Stellen in enger Zusammenarbeit ein Sicherheitskonzept entwickelt, das eine ungestörte Sportveranstaltung ermöglichen soll. Dieses Konzept umfasst neben organisatorischen Regelungen auch Verkehrsmaßnahmen, die für einen reibungslosen Verkehrsfluss innerhalb der Stadt, insbesondere im Bereich des Stadions erforderlich sind. Die Stadt Bitburg und die Polizei Bitburg bitten diese am Mittwochabend bei der An- und Abreise und ganz besonders beim Parken am Stadion einzuhalten und die vorgegebenen Hinweise zu beachten.

In der Zeit von 16:00 bis ca. 22:00 Uhr wird im Ostring eine Einbahnstraße, beginnend von der Albachstraße in Richtung Zuckerborn eingerichtet. Nach dem Spiel wird die Einbahnstraße schnellstmöglich wieder aufgehoben. Zum Freihalten von Rettungswegen werden Halteverbote rund um das Stadion eingerichtet. Im "Ostring" wird ab der Einmündung "Lucas-Cranach-Straße" bis hinter der Einmündung "Clara-Viebig-Straße" eine Zone für eingeschränktes Halteverbot eingerichtet. Das eingeschränkte Halteverbot gilt somit auch für die seitlichen Straßen "Lucas-Cranach-Straße", "Hans-Holbein-Straße", "Rembrandtstraße", "Albrecht-Altdorfer-Straße" und "Clara-Viebig-Straße". Parkverstöße werden durch das Ordnungsamt geahndet, um die Verkehrsordnung aufrecht zu halten.

Am Stadion selbst stehen nur wenige Parkplätze für die Öffentlichkeit zur Verfügung. Sobald diese belegt sind, ist die Zufahrt zum Stadion über die Einmündung Albachstraße nicht mehr möglich. Deshalb bitten FCB; Polizei und Stadt alle Fußballbegeisterten, die motorisiert anreisen, darum, nach Möglichkeit Fahrgemeinschaften zu bilden und direkt die innerstädtischen Parkplätze "Bedaplatz", "Brodenheckstraße (ehem. DLR), "Altes Gymnasium" und "Robert-Schumann-Platz" anzusteuern. Von hier aus gelangt man fußläufig bequem zum Stadion. Die Bitburger, die ihre Mannschaft am Mittwoch vor Ort unterstützen wollen, werden gebeten nach Möglichkeit zu Fuß zum Stadion zu kommen. Für die Abreise nach dem Spiel wird empfohlen, die Hauptverkehrsstraßen außerhalb des innerstädtischen Bereichs zu nutzen, auch wenn dies mit kleineren Umwegen verbunden ist. Dies führt erfahrungsgemäß zu geringeren Wartezeiten. Die Polizei ist mit Verkehrskräften im Einsatz und wird den Verkehrsfluss überwachen.

Alle Fans, die keine Tickets mehr ergattern konnten, werden gebeten, von einer Anreise ans Stadion abzusehen. Der Zutritt zum Stadion ist nur mit entsprechendem Ticket möglich. Einlasskontrollen, werden einen unberechtigten Zutritt zum Stadion und das Einbringen von gefährlichen Gegenständen verhindern und dienen dem Schutz der Besucherinnen und Besuchern im Stadion. Für alle Anderen wird der FC Bitburg das Spiel live über Youtube übertragen.

Alle beteiligten Organisationen freuen sich auf einen spannenden Fußballabend mit dem FC Bitburg und der Eintracht aus Trier. Die Polizei Bitburg sowie das Ordnungsamt der Stadt Bitburg werden vor Ort mit mehreren Kräften präsent sein und für einen störungsfreien Verlauf der Veranstaltung sorgen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell